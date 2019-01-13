"Барыс" победил "Сочи" по буллитам

В концовке основного времени астанинцы играли "три на шесть".

Хоккеисты "Барыса" обыграли "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 13 января, в Астане и завершилась со счетом 3:2 по итогам серии буллитов.

Первую шайбу зрители увидели на седьмой минуте, а ее автором стал нападающий "Сочи" Денис Мосалев.

Отыграться "Барысу" удалось во втором периоде. На 27-й минуте счет сравнял защитник Кевин Даллмэн, которому ассистировали его канадский напарник по обороне Джесси Блэкер и форвард Егор Петухов.

Еще две шайбы команда забросили в третьем периоде. На 47-й минуте при игре в большинстве у "Барыса" отличился шведский форвард Андре Петерссон, а ассистентами выступили казахстанский нападающий Роман Старченко и канадский защитник Даррен Диц.

Удержать победный счет "Барысу" не смог. На 57-й минуте у астанинцев удалили форварда Алихана Асетова, через 37 секунд - Даллмэна, а вместе с ним нападающий Патрис Кормье получил дисциплинарный штраф и досрочно отправился в раздевалку.

Игравший вшестером "Сочи" после тайм-аута насел на ворота Хенрика Карлссона и добился своего - на 59-й минуте Росен Роберт сравнял счет.

В овертайме команды не выявили победителя, а в серии буллитов героем стал Карлссон, взявший все четыре броска "Сочи". У "Барыса" свои попытки реализовали Старченко и Диц, ставший автором победного буллита.

Теперь на счету "Барыса" - 67 очков после 47 игр. Астанинский клуб догнал лидера дивизиона Чернышева - у "Авангарда" также 67 баллов, но после 50 матчей. В 20:00 по времени Астаны омский клуб начнет игру против "Спартака" и в случае победы вернет двухочковый отрыв от "Барыса".

Следующий матч "Барыс" проведет 15 января на своем льду против "Спартака". Игра начнется в 19:30 по времени Астаны и станет для хозяев предпоследней в домашней серии из пяти встреч.

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