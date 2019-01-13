В Магнитогорске нашли хозяйку загадочной квартиры в центре взрыва

В эпицентре взрыва находились пять квартир.

Владелица одной из квартир, находившихся в эпицентре взрыва, после которого произошло обрушение жилого дома в Магнитогорске, дала подписку о неразглашении данных предварительного расследования. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в полиции.

По данным издания, в эпицентре взрыва находились пять квартир — три на третьем этаже и две на втором. Как удалось установить "КП", в квартирах, располагающихся на третьем этаже, в момент взрыва находились люди, а одна из квартир на втором этаже, 315-я, пустовала. При этом попытки журналистов установить владельца данной квартиры по базе данных Челябинской области успехом не увенчались, отмечает газета.

Как пояснил изданию источник в полиции, такое возможно в случае, если речь идет о служебной квартире или если квартира принадлежит людям из "особого списка". "Но на самом деле, владелец 315-й квартиры установлен. Это женщина", — уточнил собеседник газеты.

Ранее местные жители сообщали "Комсомольской правде", что квартиру №315 сдавали посуточно.

Частичное обрушение дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря 2018 года. В результате погибли 39 человек. Следствие неоднократно отвергало версии теракта. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

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