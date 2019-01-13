Туркестан: В Макатаарале объем сельскохозяйственной продукции достиг 42 млрд тенге

Мактаарал - родина белого золота.

Основную экономику Мактааральского района составляет сельское хозяйство. По итогам прошлого года объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 42 млрд тенге. Из них растениеводство составило 32,2 млрд тенге, животноводство - 9,6 млрд тенге, сельскохозяйственная деятельность - 278 млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Туркестанской области.

Мактаарал - родина белого золота. В районе общая площадь сельскохозяйственных угодий занимает 60 926, 3 га земли, их них 38 593,2 га - посевные площади хлопчатника. По району собрано 96 511,6 тонн белого золота, средняя урожайность составила 25 центнеров. Это на 4 центнера больше, чем в прошлом году.

Кроме того, по словам российских и европейских предпринимателей, самые сладкие арбузы и дыни в мире – это мактааральские. Тому доказательство - в сезон ежедневно около 200-300 наполненных дынями и арбузами грузовиков отправляются в страны СНГ, Прибалтики, Турцию, Германию, Грецию.

В этом году в Мактааральском районе произведено 316 366,5 тонн бахчевых культур. Помимо хлопка мактааральцы занимаются выращиванием риса. В этом году было собрано 9 104,4 тонны риса.

В районе функционируют 532 канала протяженностью 1140,2 км, также 288 ирригации общей протяженностью 840,7 км. Наряду с этим, в районе имеется 339 вертикальных дренажных скважин.

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