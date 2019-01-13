Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Туркестан: В Макатаарале объем сельскохозяйственной продукции достиг 42 млрд тенге

Мактаарал - родина белого золота.

Фото : пресс-служба акима Туркестанской области13 января 2019, 21:25

Основную экономику Мактааральского района составляет сельское хозяйство. По итогам прошлого года объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 42 млрд тенге. Из них растениеводство составило 32,2 млрд тенге, животноводство - 9,6 млрд тенге, сельскохозяйственная деятельность - 278 млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Туркестанской области.

Мактаарал - родина белого золота. В районе общая площадь сельскохозяйственных угодий занимает 60 926, 3 га земли, их них 38 593,2 га - посевные площади хлопчатника. По району собрано 96 511,6 тонн белого золота, средняя урожайность составила 25 центнеров. Это на 4 центнера больше, чем в прошлом году.

Кроме того, по словам российских и европейских предпринимателей, самые сладкие арбузы и дыни в мире – это мактааральские. Тому доказательство - в сезон ежедневно около 200-300 наполненных дынями и арбузами грузовиков отправляются в страны СНГ, Прибалтики, Турцию, Германию, Грецию.

В этом году в Мактааральском районе произведено 316 366,5 тонн бахчевых культур. Помимо хлопка мактааральцы занимаются выращиванием риса. В этом году было собрано 9 104,4 тонны риса.

В районе функционируют 532 канала протяженностью 1140,2 км, также 288 ирригации общей протяженностью 840,7 км. Наряду с этим, в районе имеется 339 вертикальных дренажных скважин.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты