В МИД Израиля взорвалась газовая граната
Полиция работает на месте происшествия и устанавливает причины случившегося.
Фото : CC0 / Almog / Foreign affairs office building13 января 2019, 21:34
Несколько охранников пострадали от слезоточивого газа в результате взрыва газовой гранаты в здании израильского министерства иностранных дел в Иерусалиме в воскресенье, сообщила РИА Новости полиция Иерусалима.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел в помещении склада МИД, где хранятся гранаты. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает причины случившегося.
Чтобы слезоточивый газ не распространился по другим помещениям ведомства, всем его сотрудникам дано указание отключить кондиционеры. Эвакуации из здания не потребовалось, говорится в распространенном полицией сообщении.
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