В МИД Израиля взорвалась газовая граната

Полиция работает на месте происшествия и устанавливает причины случившегося.

Несколько охранников пострадали от слезоточивого газа в результате взрыва газовой гранаты в здании израильского министерства иностранных дел в Иерусалиме в воскресенье, сообщила РИА Новости полиция Иерусалима.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел в помещении склада МИД, где хранятся гранаты. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает причины случившегося.

Чтобы слезоточивый газ не распространился по другим помещениям ведомства, всем его сотрудникам дано указание отключить кондиционеры. Эвакуации из здания не потребовалось, говорится в распространенном полицией сообщении.

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