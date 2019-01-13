Сиротам Костанайской области начнут предоставлять жилье

Эксперты обсудили вопросы обеспечения сирот жилплощадью.

По инициативе Ассоциации выпускников детских домов Казахстана в Костанае состоялась встреча экспертов, представителей государственных органов и самих детдомовцев, которые уже не первый год не могут решить вопросы с трудоустройством и жильем, передает МИА "Казинформ".

Костанайская область стала первой диалоговой площадкой, которую организовала созданная в конце 2018 года Ассоциация выпускников детских домов Казахстана. Несколько дней представители Ассоциации во главе с председателем Рафаэлем Гасановым мониторили положение дел выпускников детских домов Костанайской области.

"Наша ассоциация создана в декабре, но мы понимаем, что она нужна. Потому что сиротам нужна наша помощь, ведь есть препятствия, есть проблемы с жильем и трудоустройством, - сказал Гасанов. - Понятно, что прямо сейчас решить вопрос с жильем невозможно. Но некоторые ребята при минус 40 градусах остаются где-то в подъездах и просто предоставлены сами себе. Мы должны обсудить эти проблемы с местными госорганами, что можно сделать на сегодняшний день".

В полемику вступил и руководитель областного управления образования Кусаин Каткенов, который озвучил весьма позитивные цифры по выдаче сиротам жилья. На сегодня, по данным управления, в области числится более 2 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 500 детей находятся в государственных учреждениях.

"Только лишь за прошлый год более 200 детей размещены в семьях наших казахстанских граждан. Благодаря такой активной работе у нас за последние два года сократилось число детских домов, остался только один детский дом. Также большая работа проводится по предоставлению жилья детям-сиротам. Только лишь за 2018 год 90 человек получили квартиры. Начиная с 2006 года, когда началась работа по представлению жилья, 538 сирот в Костанайской области получили квартиры. Например, в Рудном в 2013 году был капитально отремонтирован дом и жилье получили 119 граждан из этой категории граждан. Каждый год эта цифра увеличивается. Причем выдаются квартиры не только в городах, но и районах области",- добавил К. Кусаинов.

Несмотря на такую статистику в области, в республике дела обстоят немного иначе. По информации главного эксперта по охране прав детей Нургуль Мукатаевой, по республике стоящих в очереди на получение жилья детей-сирот около 60 тысяч, из них ежегодно квартиры получают только около тысячи детей.

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Председатель ассоциации РГасанов знаком с такими проблемами не понаслышке - сам выпускник детского дома. Поэтому общественник предлагает местным исполнительным органам решить вопрос с временным жильем для сирот, которые на сегодня фактически находятся на улице.

"Социальный дом, может, какой-то есть, чтобы в такой мороз они не скитались по подъездам. Они готовы платить хотя бы по 10 тысяч, готовы работать",- объяснил Р. Гасанов.

Подтверждением словам Гасанова стали 10 приглашенных выпускников детских домов, которые не имеют жилья и вынуждены скитаться на улице или искать ночлег в подъездах. А у многих из них уже есть семьи и дети. У каждого из них основная проблема- отсутствия жилья.

По результатам было принято решение предоставить временное жилье тем сиротам, которые пришли на встречу.

"В очереди на получение жилья в Костанае в категории "дети-сироты" стоят более 2 тысяч граждан. В 2015 году 33 квартиры распределены детям-сиротам, в 2016 году -29 квартир, в 2018 году -43 квартиры. И в общей сложности за три года предоставлено 104 квартиры по городу Костанаю,- объяснил заместитель акима Костаная Сакен Кокишев. - У нас есть временное общежитие, которое состоит на балансе отдела ЖКХ. Там раньше проживали жильцы из аварийных домов. Сейчас там есть 5 свободных квартир. Мы готовы временно предоставить их".

Результаты мониторинга общественники намерены опубликовать.

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