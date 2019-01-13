Аким Усть-Каменогорска вмешался в скандал с сосульками

Градоначальник в воскресенье провел встречу с руководителями четырех крупных КСК города.

В Усть-Каменогорске разыгрался скандал из-за наледей на карнизах. Опубликованное в соцсетях фото свисающих с крыш сосулек вызвало бурное обсуждение, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание ustinka.kz.

Наиболее плачевная ситуация в районе телестудии и бывшего ДКМ.

"Никто не обращает внимания на проблему. В КСК словно не замечают угрозы, и куда обращаться в такой ситуации, непонятно. Самим нам это очистить не под силу, в доме в основном живут пенсионеры", — рассказали местные жители.

Ситуация обострилась настолько, что проблему в выходной день поехал решать аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. Градоначальник в воскресенье провел встречу с руководителями четырех крупных КСК Усть-Каменогорска.

"Очистка крыши — обязанность КСК. Однако это вызывает конфликты с владельцами магазинов на первых этажах. Падая вниз, сбитые сосульки повреждают витрины и входные группы. Поэтому в КСК со сбиванием льда тянут до последнего", — рассказали в горакимате.

По словам главы города, владельцы магазинов, расположенных в жилых домах, должны участвовать в целевых сборах, чтобы оплатить профессиональную очистку крыши без последствий.

"Данная работа должна организовываться КСК под контролем жильцов. А если руководство КСК не выполняет свои функции, общее собрание жильцов может его переизбрать", — отметил аким.

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