Мэнни Пакьяо угостили казахстанским шоколадом

Аида Сатыбалдинова рассказала подробности встречи с известным боксером.

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова встретилась со знаменитым филиппинским спортсменом Мэнни Пакьяо, передает Zakon.kz.

В своем аккаунте Instagram спортсменка опубликовала подробности встречи, которая ее очень вдохновила:

"Сегодня виделась с Мэнни Пакьяо. Оставила ему свой автограф на сувенирной перчатке с флагом Казахстана и угостила его нашим настоящим шоколадом "Казахстан". Сегодня окунулась в ту мощную энергетику на его тренировке. Просто не высказать словами, это нужно чувствовать. Вдохновила эта встреча, зарядила меня вся эта атмосфера. Есть куда стремиться и куда расти. А ведь всего-то год назад никто даже и не думал, да я и сама не думала, что моя жизнь так резко может измениться. Конечно, в глубине души я верила в свою мечту и шла за ней. И вот я уже чемпион! И теперь у меня новые планы, новые поставленные цели, к которым я иду, преодолевая все трудности на пути к своей мечте. И меня ничто не может остановить, кроме Всевышнего, в которого я сильно верю, молюсь и благодарю! И вам желаю всем мечтать, творить и наслаждаться своим любимым делом".

Аиде Сатыбалдиновой 31 год. На ее счету шесть профи-боев.

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