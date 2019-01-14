Дерзкий побег москвича с эвакуатора попал на видео

Мужчина не стал дожидаться приезда сотрудников полиции.

Водитель легкового автомобиля "отбил" свое транспортное средство у работников, эвакуировавших его авто. По словам очевидцев, инцидент произошел в Москве в эти выходные, пишут Вести.

Как рассказал пользователь, разместивший ролик в Сети, мужчина на такси догнал эвакуатор, который увозил его авто на штрафную стоянку, после чего остановил грузовик и потребовал вернуть машину. В ответ ему было предложено дождаться прибытия сотрудников правоохранительных органов, однако водитель не стал этого делать и буквально спрыгнул на своей легковушке с платформы эвакуатора. Судя по кадрам записи, подобный фокус не прошел даром для его автомобиля, получившего повреждения, однако это не помешало ему уехать с места инцидента.

Инцидент произошел 13 января около 12.00 на подъезде к аэропорту "Внуково", пишет "МК". За рулем автомобиля находился мужчина по имени Зариф. Сотрудники ГИБДД остановили машину, проверили документы и составили протокол, заявив водителю, что авто будет эвакуировано. Тогда Зариф позвонил хозяину иномарки (который был за рулем "Киа", когда машина стартанула прямо с эвакуатора) и попросил его приехать. Мужчину зовут Владимир.

По словам Владимира, он моментально отправился за машиной, дорога у него заняла 40 минут.

"За рулем находился мой приятель. Я несколько месяцев назад продал ему машину. Но так как она "кредитная", то она оформлена на меня, и переоформить ее возможности нет. Зариф мне сказал, что его остановили для проверки документов. У него было все в порядке — страховка, СТС, права. Говорит, что до него докопались, мол, авто имеет лицензию такси. Это действительно так. Но Зариф ехал в аэропорт по своим делам, пустой, без приложений. ДПСники составили какой-то протокол на него, вынудили поставить подпись и, как я уже понимаю — отстранили от управления ТС".

Документы в автомобиле принадлежат Владимиру. Он говорит, что сотрудники дорожной полиции никакого права не имели передавать их сотрудникам МАДИ.

"Всем на месте было сказано, что владелец сейчас приедет. Как мне известно, у меня по закону два часа для того, чтобы забрать свою машину. Я уложился более чем. А когда я уже подходил к месту, то увидел, что эвакуаторщики стали спешно поднимать мою машину к себе на борт. Я просто забрал свое и уехал. Они, наверное, думали, что все, я не смогу спустить машину. На месте никто мне толком объяснить не смог причину эвакуации, документы не отдали — СТС до сих пор находится у сотрудников. Поняв, что ситуация зашла в тупик и мою машину мне по закону никто не отдаст, я залез на эвакуатор, сел за руль и дал "по газам".

Владимир владеет автосервисом. Он утверждает, что его опыт и знания позволили ему рассчитать траекторию при съезде с эвакуатора, чтобы не навредить никому, кроме своей машины.

"Что касается повреждений на моей машине, то они незначительные. В любом случае, не сделай я этого — простояла бы моя машина месяца два на штрафстоянке. И замечу, что я все сделал по закону, за мной никто не пустился в погоню, иначе, будь я неправ, обязательно бы были преследователи, мигалки и т.д.".

В настоящий момент "Киа" находится у Владимира. Машина припаркована. На ней никто не ездит. Мужчина намерен заявить об утере СТС в законном порядке, если никто из сотрудников с ним не свяжется и не пригласит для разбирательства.

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