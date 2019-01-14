36 тысяч человек подали заявки на платную сдачу ЕНТ в январе

Тестирование по всему Казахстану будет проходить в период с 15 по 20 января.

35 838 человек подали заявки на платную сдачу ЕНТ, которое пройдет по всему Казахстану с 15 по 20 января. Об этом сообщили в Национальном центре тестирования, передает Bnews.kz.

Большая часть заявлений поступила от школьников 11-12 классов – почти 30 тысяч человек.

"Для участия в ЕНТ подали заявления 35 838 человек, из них обучающихся 11(12) классов – 29 789 человек, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе до завершения первого академического периода – 3 268 и переводящиеся студенты с творческих специальностей – 2 781 человек", - ответили в Национальном центре тестирования.

Формат тестирования для учащихся 11-12 классов остается прежним - 120 заданий по пяти предметам, из которых три обязательных и два профильных (по выбору). Тем, кто уже зачислен в вуз на специальности по сокращенным программам с ускоренным сроком обучения, нужно выполнить 60 заданий.

"Лицам, зачисленным в вузы до завершения первого академического периода на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения, ЕНТ проводится по двум предметам. Всего 60 заданий, максимальное количество баллов – 70. Время тестирования: 1 часа 40 минут (100 минут). Для обучающихся вузов по творческой специальности, и желающих перевестись на другие специальности на платной основе ЕНТ проводится по двум профильным предметам в соответствии с выбранной специальностью", - говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве образования и науки сообщили, что с 2019 года ЕНТ будет проходить четыре раза в год. На платной основе тестирование можно будет сдать в январе, марте, июне и в июле.

С 1 по 15 декабря 2018 года по всему Казахстану стартовал прием заявок на участие в платном тестировании с 15 по 20 января 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!