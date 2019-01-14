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Таксисты заставили клиента умыться зеленкой

Мужчина отказался оплачивать поездку.

Фото : pkzsk.info14 января 2019, 06:00

В Петропавловске наказали таксистов за случай с зеленкой, передает Петропавловск.news со ссылкой на ДП СКО.

Полицейскими был изучен видеоматериал и установлен круг участников инцидента.

Выяснилось, что житель райцентра Бесколь 1992 года рождения, оказывающий услуги такси через мобильное приложение в одном из таксопарков города подвез клиента в ночь с 8 на 9 января. На конечном пункте, после отказа клиента оплатить проезд, водитель Daewoo Nexia в присутствии других водителей, занимающихся частным извозом, заставил умыться раствором зеленки 29-летнего жителя города.

По факту в отношении таксиста собран материал по ч.1 статьи 434 КРКоАП "Мелкое хулиганство". В отношении другого водителя собран материал по ч.1 статьи 463 КРКоАП "Занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации".

Полицейские предупреждают всех лиц, занимающихся частным извозом, о необходимости решения проблем с оплатой клиентов только в установленном законодательством порядке.


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