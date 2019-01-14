Казахстан вошел в рейтинг умнейших стран мира

Страна заняла девятое место среди всех стран мира по достижению школьников.

Портал Vouchercloud составил рейтинг стран самых умных стран в мире, основываясь на числе лауреатов Нобелевской премии, среднем IQ населения и успеваемости в школах, передает Zakon.kz.

Список умнейших стран возглавила Япония с наивысшими показателями по всем трем критериям. В первой десятке расположились Швейцария, Китай, США, Нидерланды, Россия, Бельгия, Великобритания Канада и Южная Корея. Замыкает ТОП-25 Сингапур.

Несмотря на то, что Казахстан не вошел в основной рейтинг, наша страна заняла девятое место среди всех стран мира по достижению школьников. Авторы исследования назвали это "сюрпризом".

"Сосед России Казахстан превзошел все ожидания, расположившись на девятом месте. Быть может на наших глазах рождается новая интеллектуальная сверхдержава?", - говорится в публикации.

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