В Беларуси выступили против российских телеканалов

Вопрос интеграции России и Беларуси в фактически единое государство обсуждался в декабре 2018 года.

Оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" (БНФ) объявила год белорусского языка и призвала граждан активно им пользоваться, чтобы препятствовать "информационным атакам" и сохранить независимость страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте БНФ, передает Lenta.ru.

По мнению представителей оппозиции, необходимо принять конкретные меры в связи с тем, что в СМИ стали чаще говорить о союзном государстве России и Беларуси. В частности, они призывают граждан республики совершенствовать знание белорусского языка, а властей - расширить его использование в системе образования и сфере законодательства, а также обновить сетку телевизионного вещания, добавив в нее больше собственного или иностранного контента.

"Требуем от властей Беларуси ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны", - говорится в заявлении.

Как отмечают авторы документа, использование единого языка является основой национального государства. "Пока значительная часть белорусов не пользуется белорусским языком, смотрит российские телеканалы, живет в российском языковом пространстве - всегда будет опасность того, что сюда придут российские танки "защищать русскоязычных"", - пишут они.

Вопрос интеграции России и Беларуси в фактически единое государство обсуждался в декабре 2018 года. На пресс-конференции для российских журналистов в Минске президент Александр Лукашенко говорил о том, что Беларусь никогда не войдет в состав России и понятие "суверенитет" для его страны является святым. В Кремле подчеркнули, что вопрос в подобной формулировке не обсуждался.

После распада СССР в 1991 году и создания СНГ внутри данной организации шло усиление двусторонних связей России и Беларуси. В 1996 году было основано Сообщество России и Беларуси, ровно через год был подписан договор о союзе двух стран, а в 2000 году в силу вступило соглашение о создании Союзного государства.

Документ подразумевал образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. В том числе предполагалась унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

Русский язык в Беларуси является одним из двух государственных языков. Данный статус он получил после прошедшего в 1995 году референдума. Тогда за придание русскому языку статуса государственного проголосовали 83,3 процента населения.

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