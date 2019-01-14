Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Актер из "Игры Престолов" снялся в Казахстане

Он играл рыцаря в музыкальном клипе.

Фото : popsugar.com14 января 2019, 07:30

Американская инди-фолк группа Beirut опубликовала клип на песню "Landslide" в котором снялся исполнитель роли Мерина Транта Йен Битти в популярном сериале "Игра Престолов". Видеоклип был снят в Чарынском каньоне и Бутаковском ущелье, передает Zakon.kz.

По сюжету клипа Йен Битти - неудачливый рыцарь, который безуспешно пытается оседлать свою лошадь. При очередной попытке он находит магический ключ, который привел рыцаря к даме. Сняв "пояс верности" герою Битти пришлось сразиться с другим рыцарем в черных доспехах. Однако в конце клипа дама уезжает именно с ним.

В съемках клипа также участвовали каскадеры из Stunts Nomad.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты