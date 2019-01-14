Актер из "Игры Престолов" снялся в Казахстане

Он играл рыцаря в музыкальном клипе.

Американская инди-фолк группа Beirut опубликовала клип на песню "Landslide" в котором снялся исполнитель роли Мерина Транта Йен Битти в популярном сериале "Игра Престолов". Видеоклип был снят в Чарынском каньоне и Бутаковском ущелье, передает Zakon.kz.

По сюжету клипа Йен Битти - неудачливый рыцарь, который безуспешно пытается оседлать свою лошадь. При очередной попытке он находит магический ключ, который привел рыцаря к даме. Сняв "пояс верности" герою Битти пришлось сразиться с другим рыцарем в черных доспехах. Однако в конце клипа дама уезжает именно с ним.

В съемках клипа также участвовали каскадеры из Stunts Nomad.

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