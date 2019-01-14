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В Казахстан по поддельным паспортам пытались въехать граждане Турции

Задержанные были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

Фото : kabar.kg14 января 2019, 08:29

На пункте пропуска "Акжол - автодорожный" кыргызстанский пограничный наряд задержал трех граждан Турции при попытке выезда из Кыргызстана в Казахстан по поддельным паспортам, пишет kabar.kg.

Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР, в ходе прохождения паспортного контроля граждане Турции предъявили пограничникам специальные служебные паспорта Турецкой Республики.

Однако пограничный наряд обнаружил в предъявленных документах признаки частичной подделки.

Тщательная проверка граждан Турции выявила, что ранее они прибыли в Кыргызстан по подлинным документам. Но попытались выехать из страны по другим - поддельным паспортам с целью их легализации.

С целью проведения дальнейшего разбирательства задержанные были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.


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