В Казахстан по поддельным паспортам пытались въехать граждане Турции

Задержанные были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

На пункте пропуска "Акжол - автодорожный" кыргызстанский пограничный наряд задержал трех граждан Турции при попытке выезда из Кыргызстана в Казахстан по поддельным паспортам, пишет kabar.kg.

Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР, в ходе прохождения паспортного контроля граждане Турции предъявили пограничникам специальные служебные паспорта Турецкой Республики.

Однако пограничный наряд обнаружил в предъявленных документах признаки частичной подделки.

Тщательная проверка граждан Турции выявила, что ранее они прибыли в Кыргызстан по подлинным документам. Но попытались выехать из страны по другим - поддельным паспортам с целью их легализации.

С целью проведения дальнейшего разбирательства задержанные были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!