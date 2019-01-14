Новый уровень медицины: наблюдение за глаукомой через смартфон

Обладатели смартфонов теперь смогут облегчить себе процесс наблюдения за течением болезни.

Как говорил в своем Послании народу страны Нурсултан Назарбаев, в Казахстане взят курс на цифровизацию. Шагая в ногу со временем и удовлетворяя современные требования, КазНИИ глазных болезней разработал мобильное приложение "Глаукома".

В меню главной страницы представлены четыре вкладки:





Все о глаукоме – здесь можно ознакомиться с заболеванием, причинами возникновения, диагностикой, лечением и последствиями;

Мои данные – в этой графе больной глаукомой сможет внести все свои данные и краткую историю болезни;

Мой режим – самая полезная страничка для пациента. Здесь пользователь подробно может вносить данные о принимаемых препаратах. Приложение поможет следить за режимом приема препаратов и делать уведомления, когда наступает время закапывания капель;

Связь с офтальмологом – находиться на связи с лечащим врачом очень важно при любом заболевании. Здесь можно онлайн обратиться к офтальмологу, задать вопросы, не приезжая в клинику.

На данный момент приложение доступно в Google Play для обладателей смартфонов с операционной системой Android. Скачать можно здесь.

На IPhone скачать можно тут.

Напомним, что глаукома-это одно из серьезнейших глазных заболеваний, которое очень распространено не только среди жителей Казахстана, но и во всем мире. Вызвано оно повышенным внутриглазным давлением.

Глаукома — повышенное давление внутри глаза, которое, в долгосрочной перспективе, приводит к гибели зрительного нерва. Болезнь протекает без симптомов и боли, поэтому очень важно после 40 лет регулярно следить за внутриглазным давлением.

Симптомы глаукомы

• Затуманивание зрения, появление радужных кругов перед источниками света, например, когда человек смотрит на лампочку или фару автомобиля

• Нарушения бокового зрения и общее сужение поля зрения

При своевременном посещении офтальмолога, а именно два раза в год, даже при отсутствии видимых причин, глаукому можно обнаружить на ранних стадиях. Особенно на этот пункт стоит обратить внимание женщинам после 40 лет. Как ни странно, но именно у женской половины риск приобрести глаукому выше, чем у мужчин. Также следует быть начеку людям, у родственников которых выявлялась глаукома. А еще в группу риска попадают пациенты с высокой степенью близорукости, дальнозоркости или пациенты с сосудистыми заболеваниями.

В КазНИИ ГБ проводятся все виды лазерного лечения, а также все виды проникающих и непроникающих операций при глаукоме.

В сложных случаях хирургия глаукомы проводится с использованием специальных устройств - глаукомных шунтов и дренажей.

Приходите на диагностику по адресу: Алматы, улица Толе би, 95а (угол улицы Байтурсынова).

Телефон: +7 (775) 007 01 00; +7 (727) 279 54 36

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