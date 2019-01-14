В понедельник на большей территории Казахстана пройдут осадки

Местами по стране ожидаются гололед, туман, усиление ветра.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 января, передает Zakon.kz.

Синоптики отмечают, что на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки. Местами по республике ожидаются гололед, туман, усиление ветра.

"В Акмолинской области ожидается усиление ветра ночью на большей части, днем местами 15-20 м/с, местами низовая метель. В Алматинской области местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22, порывы 25 м/с. В Кызылординской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидаются туман, днем ветер 15-20 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами гололед. Днем в Павлодарской области местами усилится ветер 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Алматы: днем -2°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -3°, преимущественно облачно.



Прогноз погоды на 14 января.

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