Мы – вместе! В Актобе чествовали людей с ограниченными возможностями

В Актюбинской области проживают около 27 тысяч инвалидов.

В Актобе прошло торжественное мероприятие "Мы - вместе!" - "Біз біргеміз!" в поддержку людей с ограниченными возможностями. В нынешнем году оно было направлено на пропаганду активного образа жизни среди людей с инвалидностью, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Мероприятие открыла выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями, а также товаров, производимых предприятиями, в которых они трудятся.

В своем выступлении аким области Бердыбек Сапарбаев особо отметил граждан с ограниченными возможностями, принимающих активное участие в общественной жизни региона.

"Жизнь - это борьба. Если пришел в эту жизнь - несмотря ни на что должен бороться, должен жить. Если человек поставил перед собой задачу, если будет стремиться, трудиться он обязательно добьется исполнения своей мечты. Конечно, нужна поддержка близких, родственников, друзей. Колоссальную поддержку актюбинцы с ограниченными возможностями получают благодаря работе Куралай Базарбаевны. В ее результате тысячи людей с инвалидностью нашли в жизни свою нишу, создали семьи, у многих уже есть внуки. Главное – они не замкнулись в себе, работают и приносят пользу обществу. Мы, актюбинцы, благодарны Главе государства за то, что он поддержал и присвоил нашей землячке самое почетное звание в Казахстане. Это еще раз доказывает социальный характер политики нашего Президента", - отметил Бердыбек Сапарбаев.

Неоспоримому лидеру общественных организаций инвалидов Актюбинской области Куралай Байменовой, удостоенной звания "Қазақстанның Еңбек Ері", глава региона вручил ключи от специального автотранспорта, оборудованного спецподъемниками.

В свою очередь, Куралай Байменова подарила презентованный ей автомобиль общественному объединению детей-инвалидов "Ғажап".

"По инициативе акима области мы запустили проект, который сегодня принял грандиозные масштабы. Сегодня вы видели весь потенциал тех, кого считают людьми с ограниченными возможностями. Наш девиз: "Мы – вместе!". Бердыбек Машбекович, я бесконечно признательна, что Вы зажгли мою звезду", - сказала она.

Кроме того, денежные сертификаты на общую сумму 1 000 000 тенге были переданы реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями "Жайна", филиалу "Казахского общества глухих", Актюбинскому учебно-производственному предприятию казахского общества слепых, областной ассоциации родителей детей с аутизмом "РАСтёмка".

С мотивационными речами, вдохновляющими на действия, перед собравшимися выступили актюбинцы с инвалидностью, добившиеся выдающихся успехов в общественной деятельности, предпринимательстве и в других сферах – Гульмирам Сражева, Зинаида Телеушева, Виктория Кваша, Шахан Жолдасбаев, а также почетные гости мероприятия - председатель Союза инвалидов Казахстана Али Аманбаев, государственный деятель Елеусин Сагиндиков, профессоры Серик Акшулаков и Жаксылык Доскалиев, заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Дамежан Садуакасова, советник акима Западно-Казахстанской области Жумажан Кожжанов.

В Актюбинской области проживают около 27 тысяч инвалидов, которым оказывается своевременная социальная поддержка. В 2018 году более 12 тысяч инвалидов обеспечены техническими, гигиеническими средствами, протезно-ортопедическими изделиями и санаторно-курортным лечением. Всего на социальную поддержку лиц с ограниченными возможностями государство направило свыше 1,8 миллиарда тенге.

Практически все граждане с ограниченными возможностями в 2018 году были охвачены благотворительной поддержкой. Так, по области в рамках государственных программ были реализованы проекты "Бақытты бала", "Туған жерге тағзым", "Мектепке жол", "Түлек.kz", "Ауыл қамқоршысы" и другие, в рамках которых помощь почти на 6,5 миллиарда тенге оказана более 508 тысячам жителей области.

Стоит отметить, что власти региона уделяют особое внимание реабилитации детей с ограниченными возможностями. В рамках проекта "Бақытты бала" всего за один год были открыты первый в стране круглогодичный оздоровительный инклюзивный лагерь "Күншуақ", коррекционный детсад "Нектар" на 220 мест, а также в рамках социальной ответственности бизнеса за счет средств ТОО "Актюбинская медная компания" построен центр реабилитации детей с ДЦП, нейро-костно-мышечной патологией и аутизмом "Аяла".

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