Не так страшен ПКО, как его малюют

"Для всякой работы нужен лишь один, но правильно подобранный инструмент" – говорил один из самых обаятельных героев в мире киноискусства. Актуален ли этот метод для ПКО, узнаете в этой статье.

Предварительный Квалификационный Отбор "Самрук-Казына", далее ПКО, пожалуй, самая распространенная тема разговоров среди участников тендеров.

Введенный в 2016 году предварительный квалификационный отбор до сих пор у многих вызывает эмоции, которые далеко не назовешь положительными. Обстановку нагнетает и витающая в воздухе атмосфера возможных перемен, которые главным образом коснуться стандарта ПКО для потенциальных поставщиков. Отметим: официальных заявлений представители фонда не делали, что не уменьшает числа различных предположений.

За 2 года существования отбора на рынке услуг Казахстана появился новый игрок: компании, специализирующиеся на помощи прохождения ПКО. Он также зачастую вызывают недоверие, так как ассоциируются с частью "продуманной системы". Тем не менее, 250 компаний, уже достигших желаемого результата придерживаются противоположного мнения. 250 компаний, 12 лет на рынке консалтинговых услуг, более 20 ведущих экспертов – именно такими цифрами может похвастаться ТОО "International Consulting Groups".

На сегодняшний день это единственная компания, которая гарантирует 100% гарантию качества. Если клиент не набирает желаемое количество баллов, "International Consulting Groups"согласно договору осуществляет 100% возврат средств. Опытные специалисты помогут в указанные сроки заполнить заявку, внести коды ТРУ, должным образом ответить на все вопросы анкеты, собрать требуемую документацию и занять соответствующие позиции в реестре потенциальных поставщиков (подробное описание процесса размещено на персональном сайте pko.econsulting.kz).

ПКО проводится один раз в три года, поэтому лучше на первых порах обратиться к профессионалам, чтобы потом всего лишь оптимизировать анкету при наличии необходимых данных. Таким образом, поставщик подбирает правильный инструмент для качественного выполнения работы, экономит время, значительно сокращает затраты и получает доступ в головокружительный мир высоко прибыльных тендеров!

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!