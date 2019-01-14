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15 января истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты налогов

Так, должна быть представлена Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением.

Фото : orken-media.kz14 января 2019, 10:56

14 и 15 января 2019 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты налоговых платежей, сообщает Zakon.kz.

Так, до 15 января 2019 года необходимо представить в налоговый орган Декларацию по бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок уплаты бонуса коммерческого обнаружения наступил в ноябре 2018 года,

В то же время не позднее 15 января должна быть представлена Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за ноябрь 2018 года по ф. 400.00, 421.00 и произведена уплата платы за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню за 4 квартал 2018 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в январе 2019 года можно в налоговом календаре.

Также для удобства пользования и быстрого нахождения необходимой информации о представляемых формах отчетности предлагаем воспользоваться таблицей, в которой имеются сведения о требованиях по представлению налоговой отчетности в соответствии с Налоговым кодексом, правилах составления форм и примерах их построчного заполнения.


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