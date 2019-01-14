Курс доллара вырос после выходных
Средневзвешенный курс доллара США составил 377,04 тенге.
Фото : ntv.ru14 января 2019, 11:24
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 377,04 тенге за доллар (+0,98 тенге), объем торгов – 18,4 млн тыс. долларов (-15 200 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,6261 тенге за рубль, объем торгов – 35 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,8200 тенге за юань (+0,1210 тенге), объем торгов – 1 050 тыс. юаней (+350 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 377,1-378,7 тенге, евро - 432,5-435,3 тенге, рос.рубля - 5,59-5,65 тенге.
В торгах приняли участие 16 банков.
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