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Курс доллара вырос после выходных

Средневзвешенный курс доллара США составил 377,04 тенге.

Фото : ntv.ru14 января 2019, 11:24

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 377,04 тенге за доллар (+0,98 тенге), объем торгов – 18,4 млн тыс. долларов (-15 200 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,6261 тенге за рубль, объем торгов – 35 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,8200 тенге за юань (+0,1210 тенге), объем торгов – 1 050 тыс. юаней (+350 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 377,1-378,7 тенге, евро - 432,5-435,3 тенге, рос.рубля - 5,59-5,65 тенге.

В торгах приняли участие 16 банков.


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