В Кыргызстан поступила первая партия военной техники из России

Торжественная церемония пройдет в Бишкеке.

15 января 2019 года на площади Ала-Too в Бишкеке состоится торжественная церемония приема государственной пограничной службой Кыргызстана военно-технической помощи из России, передает информационный портал "Россия в Кыргызстане".

В мероприятии примут участие президент Кыргызстана - главнокомандующий вооруженными силами С.Ш.Жээнбеков, чрезвычайный и полномочный посол России в Кыргызстане А.А.Крутько, начальник генерального штаба вооруженных сил Кыргызстана генерал-майор Р.С.Дуйшенбиев, председатель государственной пограничной службы Кыргызстана полковник У.З.Шаршеев, начальник Оперативной пограничной группы ФСБ России в Кыргызстане полковник В.Ю.Безроднов, представитель ФГКУ "Росгранстрой", личный состав пограничного ведомства и представители СМИ.

Военно-техническая помощь Российской Федерации поступает в рамках реализации Соглашения между Россией и Кыргызстаном "Об оказании технического содействия в рамках присоединения к Евразийскому экономическому союзу" от 31 марта 2015 года.

15 декабря 2018 года завершена поставка в Кыргызстан первой партии продукции, включенной в перечень государственной пограничной службы Кыргызстана для проведения работ по техническому оснащению и инженерному оборудованию кыргызского участка таможенной границы Евразийского экономического союза, в том числе вне пунктов пропуска. Она включает 123 единицы автомобильной и инженерной техники, в том числе 108 машин высокой проходимости для перевозки людей и грузов, 2 автомобиля-тягача, 2 экскаватора-погрузчика, 2 автокрана, 4 санитарных автомобиля, 5 автомобилей специального назначения, а также 2 установки для бурения. Поставка второй партии продукции ожидается в 1 квартале с.г.

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