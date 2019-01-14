Множество нарушений выявил Нацбанк в работе микрокредитных организаций

По итогам выявленных нарушений в отношении МФО применено 17 санкций и ограниченных мер воздействия.

Национальный банк РК по итогам четвертого квартала 2018 года провел мониторинг и анализ наиболее часто допускаемых микрокредитными организациями нарушений прав и законных интересов потребителей услуг микрофинансовых организаций, передает Zakon.kz.

По итогам выявленных нарушений в отношении МФО применено 17 санкций и ограниченных мер воздействия, в том числе:

- 4 санкции (ТОО "Микрофинансовая организация "Финансовый магазин" ТОО "Микрофинансовая организация "Тумар", ТОО "Микрофинансовая организация "HeartAsiaCredit", ТОО "Микрофинансовая организация "СЕНІМ –VMY") в виде наложения и взыскания штрафов;

- 13 ограниченных мер воздействия в виде письменных предписаний (ТОО "Микрофинансовая организация "Finbox", ТОО "Микрофинансовая организация "ҚазАқша", ТОО "Микрофинансовая организация "СЕНІМ –VMY", ТОО "Микрофинансовая организация "Комфорт Финанс", ТОО "Микрофинансовая организация "HeartAsiaCredit", ТОО Микрофинансовая организация "FinansInvest", ТОО "Микрофинансовая организация "Кредит - регион", ТОО "МФО "ALHalal Finance", ТОО "Микрофинансовая организация "HeartAsiaCredit",ТОО Микрофинансовая организация "Сенат 2050",ТОО "Микрофинансовая организация "Батыс Финанс").

Результаты проведенного анализа показали, что МФО были допущены следующие нарушения:

- несоответствие Договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства Республики Казахстан (ТОО "Микрофинансовая организация "ҚазАқша", ТОО "Микрофинансовая организация "СЕНІМ –VMY", ТОО "Микрофинансовая организация "Комфорт Финанс", ТОО "Микрофинансовая организация "HeartAsiaCredit", ТОО "Микрофинансовая организация "HeartAsiaCredit", ТОО Микрофинансовая организация "Сенат 2050", ТОО "Микрофинансовая организация "Батыс Финанс", ТОО "Микрофинансовая организация "Казкредит", ТОО "МФО "Береке");

- несвоевременная сдача квартальной отчетности - (ТОО "МФО "ALHalal Finance");

- невыполнение обязанностей, возложенных Национальным банком посредством применения ограниченной меры воздействия (ТОО "Микрофинансовая организация "Тумар");

- неуказание в договорах о предоставлении микрокредита размера годовой эффективной ставки вознаграждения, рассчитанной в порядке, установленном законодательством РК (ТОО "Микрофинансовая организация "Finbox").

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