В Кокшетау увеличено количество полицейских нарядов

В январе 2019 года полицейскими уже зарегистрировано 6 преступлений.

В Кокшетау для профилактики правонарушений и преступлений в увеселительных заведениях увеличено число полицейских нарядов, передает Zakon.kz со ссылкой на ГУ "Управление внутренней политики Акмолинской области".

Департамент полиции при осуществлении мероприятий по охране общественного порядка нередко сталкивается с проблемами правопорядка в местах досуга молодежи. Для профилактики правонарушений совершаемых в увеселительных и питейных заведениях, в особенности в выходные и праздничные дни, увеличена плотность пеших патрульных нарядов полиции, а маршруты патрулирования максимально приближены к заведениям, и прилегающим к ним заведениям, где регистрируется наибольшее число преступлений и правонарушений. На сегодня на территории Кокшетау функционируют 16 увеселительных заведений с ночным режимом работы, сообщает управление внутренней политики со ссылкой на департамент полиции.

Согласно статистическим данным, в 2018 году в Диско клубе "999" было совершено 24 преступления (13 краж чужого имущества, 2 грабежа, 6 хулиганств и 3 прочих уголовных проступка), РК "Астория" 12 преступлений (10 краж и 2 хулиганства), кафе "Алматы" 12 преступлений (7 краж и 5 хулиганств), НК "Евразия" совершено 10 преступлений (1 грабеж, 3 хулиганства и 6 краж), кафе "Дорожник" - 9 преступлений (5 хулиганства, 3 кражи, 1 грабеж), кафе "Жаксы" - 7 преступлений (4 хулиганства, 1 кража, 1 грабеж, 1 факт причинения вреда здоровью), НК "Ангар" - 6 преступлений (3 хулиганства, 2 кражи, 1 причинение вреда здоровью).

По информации департамента полиции, в январе текущего года полицейскими уже зарегистрировано 6 преступлений, совершенных в увеселительных заведениях: "RockBar" - хулиганство, "The Tower Pub" - хулиганство, "Эдем" - кража, "Мята-Бар"-кража, кафе "Узбечка"-хулиганство, VIP Lounge Bar–причинение вреда здоровью.

Также сотрудниками полиции выявлены факты совершения правонарушений и преступлений со стороны самих работников ночных заведений. Так, в ноябре 2018 года, оперативниками подразделения по борьбе с наркобизнесом был задержан работник одного из ночных клубов Кокшетау, находящийся на рабочем месте в состоянии наркотического опьянения. Полицейские отмечают, данный факт дает основание полагать о распространении наркотических средств в местах досуга молодежи и как следствие понижение моральных устоев молодежной среды, повышения уровня преступности в общественных местах в состоянии опьянения.

Озабоченность полицейских вызывают факты реализации алкогольной продукции магазинами после 23 часов. На сегодняшний день в областном центре функционируют 12 магазинов, работающих в ночное время, все они находятся под контролем полиции. В результате проведенной работы, административным судом Кокшетау лишены лицензий на реализацию алкогольной продукции 4 магазина ("Аян", "Алем", "Эко", "Пивная заправка"), наложены административные штрафы с приостановлением лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции еще на 33 магазина.

В рамках принимаемых мер по профилактике преступлений и правонарушений, стражи порядка неоднократно направляли представления в адрес администрации и заинтересованных государственных органов с целью контроля за деятельностью увеселительных и питейных заведений, в том числе реализации спиртных напитков.

Проблемные вопросы, возникающие в связи с деятельностью мест досуга молодежи с ночным режимом работы, полицейские планируют решать совместно с местными исполнительными органами.

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