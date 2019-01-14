Тромб у девочки из Жамбылской области образовался не от катетера - медики

По версии медиков, тромб в организме ребенка был изначально.

Заведующий кафедрой скорой медицинской помощи и анестезиологии АО "Медицинский университет Астана" Нурила Малтабарова на брифиге в акимате объяснила, почему катетер не может являться причиной тромбоза у девочки из Жамбылской области, передает корреспондент Zakon.kz.

"Относительно вопроса, зная о такой серьезной патологии, почему поставили катетер? Дело в том, что ребенок поступает с внебольничной пневмонией, ребенок нигде не оказывается в стационаре, ребенок с дороги, простывает, возможно, развивается пневмония. Данная пневмония, помимо простуды у ребенка имеется тяжелый порок сердца, который анатомически может вызывать пневмонию, это легочная и сердечная система взаимодействуют совместно. Так вот, одним из таких протокольных решений лечения пневмонии является антибактериальная терапия", - сказала она.

Как врач пояснила, сегодня часто препараты-антибиотики вводятся внутривенно.

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"Поэтому здесь катетер поставить однозначно нужно было. Соответственно, несмотря на то, что имеется тяжелый порок сердца, этот тромб у ребенка наверняка был изначально, потому что он был в артерии, а не в вене этот тромб. Но исходя из тяжести состояния, на момент поступления в 1-ую детскую больницу с пневмонией, то, конечно, решался вопрос о назначении антибактериальной терапии, поэтому был поставлен катетер. Относительно, почему поставили в ногу, ребенок маленький -11 месяцев и медперсонал решает, где лучше было поставить в вену чисто анатомически, и у ребенка на стопе вена была достаточно для проведения данной манипуляции, поэтому стал вопрос именно о ногах", - уточнил Малтабарова.

По ее словам, обеспокоенность родителей "понятное дело", но изначально информация подавалась "однобоко".

"Но мы изначально говорили об однобокости предоставления информации. Хотелось уточнить, у ребенка на первый план выходит соматическое заболевание, основное – врожденный порок сердца и серьезный, тяжелый. Тромбобразование, оно могло быть не только на момент постановки катетера, причиной может быть тяжелая операция, длительное постельное нахождения после операции, и если бы не пневмония, не факт, что не произошло бы после операции образование тромба. Сам порок изначально и приводит к развитию тромбов, от этого никуда не денешься. Понятно, что родители не имеют медицинского образования, конечно, они могут говорить, что катетер привел к образованию тромба. Еще раз повторимся, что тромб в артерии, а катетер стоял в вене. Поэтому говорить о том, что именно катетер привел к этому развитию осложнения, не совсем правильно и не грамотно. Тромб в артерии, а катетер в вене. Поэтому это однозначно не причина постановка катетера", - подчеркнула завкафедрой.

В конце декабря 2018 года мама с дочерью попали в Национальную кардиохирургическую больницу, где девочке должны были сделать операцию на сердце, но в медучреждении ребенок простыл и был направлен на лечение в городскую больницу №1 с подозрением на пневмонию. В самой больнице ребенку ставили катетер на правую ногу, пару раз делали укол, но через три дня нога опухла. После этого из 1-й городской больницы мать и ее дочь перенаправили во 2-ю детскую поликлинику. Уже там спустя двое суток им сказали, что ногу (стопу) ребенка могут ампутировать и перевели в Национальный центр материнства и детства.

Мать девочки обратилась к министру здравоохранения РК Елжану Биртанову с просьбой помочь ей разобраться в случившемся.

Оксана Скибан, Астана

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