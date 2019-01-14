Эксперт: Теневая экономика - результат неправильного отношения к налогообложению

В некоторых случаях незаконная торговля происходит не только из-за проблем на таможне, но и из-за высокого НДС и разницы в стоимости акцизов – Дэвид М. Луна.

Контрабандная продукция, зачастую, поступает в Казахстан из зон свободной торговли (ЗСТ). О высоком уровне незаконного экспорта из этих мест говорят и исследования ОЭСР проведенные совместно с Организацией по охране интеллектуальной собственности EC (EUIPO). Среди нелегальных товаров они обнаружили сигареты, слоновую кость, бивни слона и носорога и так далее, передает корреспондент Zakon.kz.

"В этих зонах мы также наблюдаем и другую деятельность, которая несет в себе риск посерьезней. В них осуществляют обмен или перевод денег, на это обратила внимание Международная организация по противодействию отмыванию преступных доходов", - сказал в интервью журналистам политический аналитик в сфере незаконной и контрафактной торговли ОЭСР Майкл Морантц.

На самом деле это было обнаружено в 2012 году, когда Международная организация по противодействию отмыванию преступных доходов выпустила отчет, в котором определила, что ЗСТ представляют собой потенциальный канал для отмывания денег. Новые зоны использовались или могли быть использованы с целью обратить эти денежные средства в наличные, которые можно было бы потратить где угодно.

"Мы работаем над новыми стандартами для ЗСТ и хотим установить стандарты, а также сотрудничество с таким числом партнеров и стран, с каким только возможно. ОЭСР имеет партнерскую программу с Казахстаном, а также мы работали над соглашением. Я думаю, что в будущем есть ряд возможностей для принятия Руководства по ЗСТ с Казахстаном. Как только оно станет официальной политикой, у республики будет шанс сотрудничать со странами-членами ОЭСР", - сообщил Морантц.

По оценкам экспертов рынок нелегальной торговли — это триллионы долларов. И за следующие 5 лет этот рынок станет больше в 5 раз. Для снижения этих показателей правительства всех государств должны сотрудничать и делиться информацией.

"Сложно сказать какие именно соглашения о кооперации, подписанные за последние 50 лет эффективно борются с коррупции и замедлению ее развития. К сожалению, не существует серебряной пули, которая решает проблему раз и навсегда. Проблема всегда развивается и существуют разные аспекты. Нужно сильное гражданское общество и стратегия со стороны правительства", - сказал на Глобальном саммите по нелегальной торговле в Абу-Даби начальник отдела по вопросам политики борьбы с мошенничеством в сфере таможни и табачной индустрии, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Георг Роблинг.

Большой вклад в существование теневой экономики вносит коррупция среди официальных лиц. А потому помимо международного сотрудничества страны должны бороться с этим явлением внутри себя.

"Коррупция должна быть центральным элементом в усилиях против теневой экономики потому как она существует среди представителей полиции, таможни, органов ответственных за разработку правил и контроля. Если с ней не бороться, и она присутствует, то любая работа, любые усилия практически бессмысленные", - сказал на саммите главный исполнительный директор компании "Luna Global Networks" Давид М. Луна.

Нелегальный табак

Сигареты с точки зрения возможности заработка контрабандистов №2 в мире контрафактной продукции (№1 – наркотики). По статистике в год, в мире в год выкуривают 500 млн. нелегальных сигарет, это порядка 10% потребления. По сути, контрабандисты занимают 4 место среди мировых поставщиков табака.

В год страны теряют 40 млрд долл. из-за нелегальной торговли табака. Потери заключаются в невыплаченных налогах за акцизы. Размах нелегальной торговли в странах ЕАЭС еще не такой как в ЕС (в 2016 году порядка 10 млрд евро), но он есть.

В Казахстане примерно 5% рынка в тени. На юге страны и приграничных областях эта цифра увеличивается до 8%, что эквивалентно порядка 1,8 млрд сигарет. Основной поставщик нелегальных сигарет – Cheap Lights (сигареты производят в ЗСТ и направляют контрабандой в другую страну не оплачивая налоги), Сербия и Балканы. По данным на октябрь 2018 года в стране задержали около 481 млн сигарет.

"В некоторых случаях незаконная торговля происходит не только из-за проблем на таможне, но и из-за высокого НДС и разницы в стоимости акцизов. Есть много дельцов, которые покупают продукт в Каролине, и потом продают в Нью-Йорке или на Северо-Западе США, там, где стоимость сигарет выше", - высказал свое мнение Давид М. Луна.

Потому эксперты призывают стран ЕАЭС прийти к общей ставке налогообложения производителей табачной продукции.

"Резкое Увеличение налогообложения в России, Казахстане и других странах СНГ опасно. Мы привели пример с Нью-Йорком, где уровень теневой экономики составляет 50-60% из-за плохой системы налогооблажения и плохого курса политики. У вас происходит тоже самое. Конечно, некоторая контрафактная табачная продукция поступает из Китая, но в основном это контрабанда сигарет из зон свободной торговли и СНГ", - считает вице-президент по противодействию нелегальной торговле компании JTI Брендан Лемульт.

По его мнению, незаконная теневая экономика является результатом неправильного отношения к налогообложению. Потому как, резкое увеличение налога на табак подстрекает незаконную торговлю и как следствие снижает доход государства. В итоге, население не курит меньше (согласно статистике, курильщиков, в мире становится больше), а бюджет страдает.

"Прежде всего стоит гармонизировать уровень акцизных налогов и это лучший способ продвижения вперед. В России мы сейчас наблюдаем большое увеличение теневой торговли табаком потому что существуют большие разногласия в таможенной системе с Белоруссией откуда идет большое количество нелегальных товаров", - добавил Лемульт.

Помимо этого, он убежден, - поднятие налога не является панацеей для борьбы с курением. Заместитель руководителя по бюджетно-финансовым вопросам МВФ Абдельхак Сенхаджи считает, что власти повышают налоги для производителей табачной продукции по двум причинам: увеличение прибыли в связи с политикой диверсификации дохода, и не поощрение распространения табака и негативного воздействия на здоровье населения.

"Если думать об оптимальном уровне повышения прибыли, он не будет совпадать с уровнем, если цель - повышение здоровья населения. И наоборот если вы фокусируетесь только на повышении здоровья – уровень налогов будет выше, чем уровень налогов, что вводятся на повышение прибыли. В случае с максимизацией прибыли стоит устанавливать цены пропорциональные системе предложения и спроса. Если вы заинтересованы в здоровье, то стоит подумать о повышении налогов, которые будут значительно больше, чем налоги необходимые для повышения прибыли. И равновесие зависит от правительства и от его приоритетов", - рассказал Сенхаджи.

При этом, он отметил, что МВФ считают постепенный рост налогов лучшим вариантом, потому как скачки налогов будут иметь негативный эффект со всех точек зрения.

К слову, в Казахстане в пачке сигарет 53% (190 тенге) – налоги. Табачные фабрики в 2017 году вошли в 10-ку самых крупных налогоплательщиков страны. Две ведущие табачные компании заплатили в бюджет более 139 млрд тенге. Суммарно это дает 4-е место в ТОП-10 налогоплательщиков. Это даже больше, чем нефтяной сектор.

Криминализацию табачного рынка очень легко усилить ростом акцизов и введением антитабачных мер, которые упрощают жизнь контрабандистам. Это лишение сигаретных пачек индивидуального дизайна (все пачки одинакового цвета, шрифты брендов одинаковые), запрет выкладки сигарет на витрину (когда пачка продается только из-под витрины, по списку), потому как "из-под полы" удобно продавать одинаковые пачки, и выяснить контрабанда это или нет становится намного сложнее.

Запрет на выкладку сигарет на витрину в России в 2014 году привел к росту нелегальной продукции (до 2016 года 1%) в 2017 году до 4,6%, за 9 месяцев 2018 – 7,7%.

Еще одна проблема Казахстана – "условное" наказание за распространение контрафактной продукции. Так, законодательство подразумевает наказание за импорт сигарет без акцизов от 5 МРП. Продажа табачных изделий без акцизов от 5 МРП для физлиц, и до 60 МРП для частного бизнеса. От объемов не зависит. Также есть статья за оборот, хранение и реализацию без акцизов от 50 МРП для физлиц, более суровая, но подъемная для юрлиц.

Татьяна Ковалева

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