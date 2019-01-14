Таксисты вернули актюбинцу забытый им 1,1 млн тенге

Поступок честных таксистов оценили в полиции.

Двое актюбинцев обнаружили на заднем сидении своего авто крупную сумму денег и своим примером показали, что нужно делать с такими находками, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции Актюбинской области.

В ночь с 10 на 11 января в Актобе Аслан Наби и его знакомый Дарын Ембергенов, занимаясь частным извозом, довезли мужчину к его дому. Спустя некоторое время, они обнаружили на заднем сиденье крупную сумму денег. Недолго раздумывая, частные извозчики решили обратиться в правоохранительные органы – приехали в отдел полиции №3 Алматинского района и сообщили полицейским, что клиент, которого подвозили, оставил сумку с деньгами.

Через несколько минут в полицию позвонил мужчина. Он рассказал, что в машине такси забыл деньги – 1 миллион 100 тысяч тенге.

"Начальник Департамента полиции поблагодарил Аслана и Дарын за честность и добропорядочность и вручил благодарственные письма двум жителям Актобе",- сообщили в Департаменте полиции.

Аслан и Дарын не видят ничего особого в том, что они отдали деньги в полицию.

"Молодые люди считают, что деньги никому легко не достаются и так должен поступать каждый добропорядочный и законопослушный гражданин. Эти деньги, отметили они, могли быть предназначены для лечения, оплаты кредита или какого-нибудь другого долга. Поэтому они и захотели вернуть находку законному владельцу",- добавили в пресс-службе ведомства.

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