При крушении военного Boeing 707 с грузом мяса в Иране выжил один человек

По предварительным данным, на борту судна было 16 человек.

Грузовой самолет Boeing 707, вылетевший из аэропорта столицы Кыргызстана Бишкека, разбился вблизи Тегерана из-за ошибки — он должен был сесть в аэропорту Пайам, но зашел на посадку в аэропорт Фатх, не предназначенный для приема самолетов такого класса, пишет РБК со ссылкой на PressTV.

О том, что самолет сел в Фатхе по ошибке, сообщает и агентство IRNA со ссылкой на авиационные власти Ирана. Всего в районе города Кередж, который фактически является пригородом Тегерана, расположены три аэродрома.

Во время посадки пилот не справился с управлением, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и, врезавшись в дом в жилом районе, загорелся.

На борту самолета находились, по предварительным данным, 16 человек. Один член экипажа выжил и находится в больнице, тела еще семерых уже обнаружены, о судьбе остальных точной информации нет, приводит PressTV информацию экстренных служб Ирана. Имеются также неподтвержденные сообщения об ущербе жилым строениям и усадьбам.

По данным иранских властей, самолет принадлежал Военно-воздушным силам Ирана.

Как передает сайт 24.kg, Boeing 707 совершал рейсы из Бишкека в Иран регулярно. На его борту было 30 тонн мяса.

Как сообщили РБК в пресс-службе бишкекского аэропорта Манас, грузовой самолет, потерпевший крушение в окрестностях Тегерана, вылетел в 7:16 утра по местному времени. «Самолет принадлежит иранской компании, данных о пострадавших и о грузе, находившемся на борту, пока нет», — сказали в пресс-службе аэропорта.

Самолет Boeing 707 был спроектирован в 50-х годах прошлого века, он серийно выпускался с 1954 по 1991 год. Самолет выпускался в различных модификациях, в том числе транспортной. На его базе были также созданы стоящие до сих пор на вооружении комплексы дальнего радиолокационного обнаружения, воздушные командные пункты, а также самолеты электронной разведки.

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