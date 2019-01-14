Доллар продолжает рост. В обменниках за него просят до 381 тенге

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,75 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,75 тенге за доллар при объеме торгов 50,2 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 378,29 тенге за доллар (+2,23 тенге), суммарный объем торгов – 68,6 млн долларов (-21 750 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,6261 тенге за рубль (-0,0058 тенге), суммарный объем торгов – 35 млн рублей (+13 800 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,8350 тенге за юань при объеме торгов 2 800 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 378,9-381 тенге, евро - 434,7-437,3 тенге, рос.рубля - 5,6-5,66 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.

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