Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Доллар продолжает рост. В обменниках за него просят до 381 тенге

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,75 тенге.

Фото : lada.kz14 января 2019, 16:10

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,75 тенге за доллар при объеме торгов 50,2 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 378,29 тенге за доллар (+2,23 тенге), суммарный объем торгов – 68,6 млн долларов (-21 750 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,6261 тенге за рубль (-0,0058 тенге), суммарный объем торгов – 35 млн рублей (+13 800 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,8350 тенге за юань при объеме торгов 2 800 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 378,9-381 тенге, евро - 434,7-437,3 тенге, рос.рубля - 5,6-5,66 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты