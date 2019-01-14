Должны ли школьников заранее предупреждать о предстоящих СОР и СОЧ

Каждая школа в начале учебного года утверждает свой рабочий учебный план, соответственно, должны определяться сроки проведения СОР и СОЧ.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев разъяснил требования к проведению СОР и СОЧ в школах страны, передает Zakon.kz.

К министру через портал "Открытый диалог" обратился алматинец с вопросом о том, должны ли учителя заранее предупреждать школьников о СОР и СОЧ, и за какой период времени это должно происходить.

"Дело в том, что в Алматы учителя ставят в известность учеников о предстоящем СОР буквально за несколько минут, т.е. в день проведения, тем самым травмируя психику детей, заставляя их нервничать. Такое ощущение, будто застать врасплох деток является приоритетом учреждения образования. Также прошу сообщить может ли учитель", - написал автор обращения.

В ответе министра Сагадиева указано, что каждая школа в начале учебного года утверждает свой рабочий учебный план, соответственно, должны определяться сроки проведения СОР и СОЧ. При этом проведение суммативного оценивания за четверть допускается не более трех в один день с учетом уровня сложности учебных предметов. Также они не проводятся в последний день завершения четверти.

"Даты проведения СОР и СОЧ по каждому предмету определяется в соответствии со среднесрочным планом на учебный год, разработанного на основе долгосрочного плана. Следовательно на начало учебного года известны периоды проведения и количество запланированных СОР и СОЧ по каждому предмету", - сказано в ответе.

Далее отмечается, что организации образования самостоятельны в определении максимальной учебной нагрузки в день, выборе форм, средств и методов обучения, определяемых их уставами. Поэтому вариант информирования о предстоящих СОР и СОЧ школа (педагоги) выбирают самостоятельно. Можно использовать способ размещения на Kundelik, на информационном стенде, также и другие формы устного и письменного уведомления.

"Можно предварительно извещать обучающихся о предстоящих СОР и СОЧ в самом начале изучения каждого раздела, так как учителя знают количество часов отведенные на изучение раздела заранее, согласно учебному плану. В случае изменений графика проведения СОР и СОЧ надо дополнительно сообщать, это не приводит к стрессовым ситуациям, при предварительной осведомленности детей", - отметил министр.

Рассказывая о плюсах оценивания знаний учеников посредством СОР и СОЧ, специалисты указывали на то, что ребенка не оценивают каждый день, он не получает оценки "3" или "5". Знания оцениваются за раздел, то есть проходит учебный раздел и по его итогам ребенок пишет СОР. Это та же контрольная или самостоятельная, как было раньше, но она включает в себя все темы этого раздела. Раньше дети могли выучить кусочек параграфа, ответить получить "5". Потом еще через две недели опять выучить кусочек параграфа и получить "5". Сейчас такой возможности нет, сейчас нужно все параграфы изучать, чтобы получить оценку за раздел.

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