Данияр Акишев рассказал, почему решили сохранить базовую ставку на уровне 9,25%

Инфляционные ожидания населения по итогам декабря сложись ниже уровня фактической инфляции, составив 5%.

Инфляция по итогам 2018 года, как и ожидалось Национальным банком Казахстана, сохранилась в пределах целевого коридора 5-7%. В последние три месяца прошедшего года инфляция оставалась неизменной на уровне 5,3%. Об этом рассказал председатель Нацбанка Данияр Акишев на брифинге, передает Zakon.kz.

Он отметил, что замедление инфляции по сравнению с 2017 годом зафиксировано по всем группам потребительских товаров и услуг. По продовольственным товарам рост цен составил 5,1% против 6,5% год назад, по непродовольственной компоненте – 6,4% против 8,9%. Платные услуги стали дороже на 4,5%, тогда как в 2017 году рост тарифов составлял 5,9%.

По словам Д. Акишева, инфляционные ожидания населения по итогам декабря сложись ниже уровня фактической инфляции, составив 5,0%. За 4 квартал их уровень снизился практически на 1,5% с 6,4%. Дальнейшая стабилизация и повышение эффективности воздействия на инфляционные ожидания остается важной задачей для Национального Банка Казахстана.

"Динамика базовой инфляции свидетельствует о сохранении инфляционного фона на потребительском рынке. Ее уровень, рассчитываемый без учета наиболее волатильных цен и регулируемых компонентов, продемонстрировал ускорение за 2018 год с 6,2% до 6,7%", - сказал Д. Акишев.

Основным фактором, по его словам, продолжает оставаться расширение внутреннего спроса, которое, как в истекшем, так и в текущем году подкрепляется преимущественно фискальными стимулами.

"Так, рост реальных доходов населения за 11 месяцев 2018 года составил 4,4%. Расширению внутреннего спроса в 2019 году будут способствовать повышение минимальных заработных плат и снижение налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников", - продолжил глава Нацбанка.

Он также рассказал, что рост объемов потребительского кредитования в ноябре составил 11% в годовом выражении. Дальнейшему росту кредитования экономики будут способствовать проведенное в 2017-2018 годах оздоровление банковского сектора и новые подходы к регулированию и надзору. В 2019 году ожидается рост кредитного портфеля темпами выше роста номинального ВВП.

Во внешнем секторе, по словам Д. Акишева, по-прежнему сохраняется значительный потенциал для реализации рисковых сценариев, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. «Мировые цены на нефть после их снижения в октябре-декабре предыдущего года до минимальных значений за последние полтора года в конце прошлой недели превысили уровень 60 долларов США за баррель. Тем не менее, они остаются существенно ниже показателей октября 2018 года», - резюмировал он.

Акишев добавил, что такая волатильность создает высокую неопределенность в отношении дальнейших перспектив на мировых рынках.

"Также наблюдается усиление внешнего инфляционного фона. Фактическая годовая инфляция в России, как основного торгового партнера, формируется выше целевого показателя 4%. Учитывая высокую долю импорта из России, оценки по дальнейшему ускорению российской инфляции в текущем году создают потенциал для проинфляционного давления на внутренние цены Казахстана", - рассказал Д. Акишев.

Он отметил, что на мировых продовольственных рынках наблюдается общее снижение цен. Индекс ФАО снизился в годовом выражении на 4,3%. В декабре зафиксировано снижение котировок цен на молочную продукцию и сахар. Тем не менее, выросли цены на зерновые, мясо и масла.

"С учетом вышесказанных факторов, в текущем году Национальный банк Казахстана ожидает сохранения инфляции внутри нового, более низкого коридора в 4-6%. При этом текущие оценки демонстрируют, что ее уровень сложится в верхней половине коридора в пределах 5-6% на конец года", - резюмировал глава Нацбанка.

14 января Национальный ,анк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% с коридором процентных ставок +/-1%. Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности также были оставлены без изменения на уровнях 10,25% и 8,25%, соответственно.

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