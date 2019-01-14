Открытые двери и багажник – полиция Астаны о кражах из авто
Полиция Астаны назвала одну из главных причин краж из автомобилей.
Сотрудниками Управления местной полицейской службы ДП Астаны ежедневно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на раскрытие и пресечение краж с автомашин, как в ночное, так и в дневное время суток, сообщает Zakon.kz.
В ходе мероприятий ежедневно выявляется факты оставления машин с открытыми дверями и багажными отсеками.
"14 января текущего года по улице Карталы возле дома №18 обнаружена автомашина KIA, у которой был открыт багажник, в котором находились 4 диска от колес. При звонке владельцу выяснилось, что по своей невнимательности она не закрыла багажник автомобиля",- сообщили в Департаменте полиции Астаны.
Столичная полиция настоятельно рекомендует владельцам транспортных средств быть бдительными, не оставлять открытыми окна, двери и багажники своих автомашин, парковать транспортные средства на специализированных стоянках, паркингах, в освещенных местах или как минимум в зоне видимости камер видеонаблюдения.
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Сотрудниками Управления местной полицейской службы ДП г.Астаны ежедневно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на раскрытие и пресечение краж с автомашин, как в ночное, так и в дневное время суток. В ходе мероприятий ежедневно выявляется факты оставления машин с открытыми дверями и багажными отсеками. Так, к примеру, 14 января текущего года по улице Карталы возле дома №18 обнаружена а/м КИА, у которой был открыт багажник, в котором находились 4 диска от колес. При звонке владельцу выяснилось, что по своей невнимательности она не закрыла багажник автомобиля. Столичная полиция настоятельно рекомендует владельцам транспортных средств быть бдительными, не оставлять открытыми окна, двери и багажники своих автомашин, парковать транспортные средства на специализированных стоянках, паркингах, в освещенных местах или как минимум в зоне видимости камер видеонаблюдения.
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