Открытые двери и багажник – полиция Астаны о кражах из авто

Полиция Астаны назвала одну из главных причин краж из автомобилей.

Сотрудниками Управления местной полицейской службы ДП Астаны ежедневно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на раскрытие и пресечение краж с автомашин, как в ночное, так и в дневное время суток, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятий ежедневно выявляется факты оставления машин с открытыми дверями и багажными отсеками.

"14 января текущего года по улице Карталы возле дома №18 обнаружена автомашина KIA, у которой был открыт багажник, в котором находились 4 диска от колес. При звонке владельцу выяснилось, что по своей невнимательности она не закрыла багажник автомобиля",- сообщили в Департаменте полиции Астаны.

Столичная полиция настоятельно рекомендует владельцам транспортных средств быть бдительными, не оставлять открытыми окна, двери и багажники своих автомашин, парковать транспортные средства на специализированных стоянках, паркингах, в освещенных местах или как минимум в зоне видимости камер видеонаблюдения.

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