Девушке, виновной в смерти Искандера Сулейменова, оставили приговор без изменения
Апелляционная коллегия решила, что первое решение было справедливым
Фото : Arnapress.kz14 января 2019, 18:07
Малике Мухитовой, сбившей 26-летнего Искандера Сулейменова, оставили приговор без изменений. Девушка проведет два года в колонии общего режима, передает Zakon.kz.
Апелляционная коллегия горсуда Астаны, рассмотрев все обстоятельства уголовного дела, постановила, что первое решение районного суда принято на законных основаниях и отвечает принципам справедливости.
Известный казахстанский писатель Олжас Сулейменов дважды просил не лишать свободы девушку, виновную в смерти его внука. Мухитова была осуждена на 2 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности.
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