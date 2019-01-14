Девушке, виновной в смерти Искандера Сулейменова, оставили приговор без изменения

Апелляционная коллегия решила, что первое решение было справедливым

Малике Мухитовой, сбившей 26-летнего Искандера Сулейменова, оставили приговор без изменений. Девушка проведет два года в колонии общего режима, передает Zakon.kz.

Апелляционная коллегия горсуда Астаны, рассмотрев все обстоятельства уголовного дела, постановила, что первое решение районного суда принято на законных основаниях и отвечает принципам справедливости.

Известный казахстанский писатель Олжас Сулейменов дважды просил не лишать свободы девушку, виновную в смерти его внука. Мухитова была осуждена на 2 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

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