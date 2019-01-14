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Актер из "Мстителей" обручился с дочерью Шварцнеггера

Пратт и Шварценеггер начали встречаться в июне 2018 года.

Фото : Instagram14 января 2019, 18:17

Голливудский актер Крис Пратт обручился с 29-летней Кэтрин Юнис Шварценеггер, дочерью кинозвезды и политика Арнольда Шварценеггера, передает Lenta.ru.

"Дорогая Кэтрин, я так счастлив, что ты ответила "да"! Я с нетерпением жду нашей свадьбы", - написал 39-летний актер в Instagram.

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Sweet Katherine, so happy you said yes! I’m thrilled to be marrying you. Proud to live boldly in faith with you. Here we go! ????????♥️

Публикация от chris pratt (@prattprattpratt) 13 Янв 2019 в 11:12 PST

Как сообщает People, Пратт и Шварценеггер начали встречаться в июне 2018 года, познакомившись благодаря матери Кэтрин, журналистке Марии Шрайвер.

Кэтрин - первая дочь Арнольда Шварценеггера и Шрайвер. Она родилась в 1989 году. Ее родители расстались в 2011-м.

Крис Пратт известен по таким фильмам, как "Стражи Галактики", "Мир Юрского периода", "Мстители: Война бесконечности", и "Пассажиры".


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