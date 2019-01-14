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"Воспитал плеяду чемпионов". Назарбаев выразил соболезнования семье тренера Псарева

Заслуженный тренер по греко-римской борьбе Вадим Псарев скончался на 87-м году жизни.

Фото : Akorda.kz14 января 2019, 18:41

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося тренера по греко-римской борьбе Вадима Александровича Псарева, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"За более чем полувековую спортивную деятельность Вадим Александрович воспитал целую плеяду прославленных чемпионов и призеров Олимпийских игр, среди них – Валерий Резанцев, Жаксылык Ушкемпиров, Анатолий Назаренко и Владимир Бакулин. В 2014 году его имя было включено в Зал славы FILA в знак признания значимого вклада в развитие мировой греко-римской борьбы", - говорится в телеграмме.

Президент Казахстана подчеркнул, что светлая память о Вадиме Псареве навсегда останется в памяти народа.

Заслуженный тренер по греко-римской борьбе Вадим Псарев скончался на 87-м году жизни.

Вадим Псарев внес значительный вклад в развитие советского и казахстанского спорта. За полувековую карьеру, Псарев воспитал целую плеяду известных олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, в том числе легендарного олимпийского чемпиона 1980 года Жаксылыка Ушкемпирова.

Помимо него, через мощную школу Псарева прошли такие спортсмены как: Валерий Рязанцев, Анатолий Назаренко, Владимир Бакулин и многие другие.

Вадим Псарев был единственным тренером, чьи ученики становились призерами Олимпийских игр пять раз. Кроме этого, в 2014 году имя Вадима Псарева было включено в Зал славы FILA.

Прощание с Вадимом Псаревым пройдет 15 января в 10 утра в спортивном комплексе "Достык" по адресу проспект Абая, 48.


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