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Список "Топ-30 неустановленных" нарушителей ПДД прокомментировали в МВД

Так или иначе водители будут наказаны.

Фото : motorpage.ru14 января 2019, 18:59

На прошлой неделе в соцсетях распространялся список неустановленных нарушителей ПДД в Астане. Его уже успели окрестить списком "Топ-30 неустановленных", сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному списку, количество нарушений водителей превышает за сотни. Среди них превышение скорости и заезд на выделенную автобусную полосу.

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Публикация от ????АВТОЛАЙФ АЛМАТЫ???????? (@autolife_almaty) 9 Янв 2019 в 5:13 PST

В Министерстве внутренних дел РК заявили, что все нарушители так или иначе будут наказаны.

"Водители, которые попадаются на средства видеофиксации за нарушения ПДД, в установленном законом порядке извещаются о необходимости уплаты штрафов. Уведомление направляется заказным письмом, которое вручается собственнику транспортного средства лично или кому-то из совместно проживающих с ним совершеннолетних членов семьи под расписку", - пояснил процедуру официальный представитель ведомства Алмас Садубаев.

Если после уведомления нарушитель в течение месяца не оплатил штраф, материал направят судебным исполнителям. В этом случае административное взыскание будет выполнено в принудительном порядке.


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