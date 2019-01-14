Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Видео с развращением несовершеннолетней распространяли в Балхаше

Полицейскими установлен и задержан 44-х летний житель города.

Фото : indianexpress.com14 января 2019, 19:13

14 января при мониторинге социальных сетей в мессенджере "WhatSapp" полицейскими выявлен факт пересылки видеозаписи о развращении малолетней девочки, передает Zakon.kz.

"В ходе следствия полицейскими установлен и задержан 44-х летний житель города, который состоит на психиатрическом учете с диагнозом "умеренная умственная отсталость", - сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области.

Факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Балхаша по ст. 124 ч. 1 УК. Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты