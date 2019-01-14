Видео с развращением несовершеннолетней распространяли в Балхаше
Полицейскими установлен и задержан 44-х летний житель города.
Фото : indianexpress.com14 января 2019, 19:13
14 января при мониторинге социальных сетей в мессенджере "WhatSapp" полицейскими выявлен факт пересылки видеозаписи о развращении малолетней девочки, передает Zakon.kz.
"В ходе следствия полицейскими установлен и задержан 44-х летний житель города, который состоит на психиатрическом учете с диагнозом "умеренная умственная отсталость", - сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области.
Факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Балхаша по ст. 124 ч. 1 УК. Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
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