Кокшетауская команда "Арлан" первая из казахстанских клубов завоевала Континентальный кубок

"Арлан" обыграл польский "Катовице" - 4:2, белорусский "Гомель" - 8:2 и ирландский "Белфаст Джайантс" - 3:2.

Чемпион Казахстана по хоккею "Арлан" из Кокшетау завоевал Континентальный кубок, обыграв североирландский клуб "Белфаст Джайантс" со счётом 3:2 Б, сообщает управление внутренней политики со ссылкой на пресс-секретаря управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большину.

В Северной Ирландии завершился финал Континентального Кубка, где кокшетауский клуб "Арлан" обыграл польский "Катовице" - 4:2, белорусский "Гомель" - 8:2 и ирландский "Белфаст Джайантс" - 3:2, набрал восемь очков и выиграл Кубок. Лучший игрок матча Евгений Гасников.

Отметим, что "Арлан" стал первым в истории казахстанским клубом, который выиграл Континентальный кубок. В прошлом сезоне второе место занял "Номад", а в 2017 году – "Бейбарыс". Еще один раз казахстанская команда выигрывала бронзовые медали - это удалось усть-каменогорскому "Торпедо" в 2008 году.

Напомним, Континентальный кубок проводится с 1997 года под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). В нынешнем розыгрыше участвовали чемпионы 17 стран. Турнир позиционирует себя аналогом футбольной Лиги Европы. С 2009 года является единственным международным хоккейным турниром среди мужских клубных команд, проводимым под эгидой IIHF.

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