Задержан подозреваемый в нанесении смертельного удара студенту в ЗКО

17-летний подросток был доставлен в Бурлинскую районную больницу в 06:36 утра, скончался в 07:12.

Студент одного из колледжей города Аксай погиб от ножевого ранения, передает Казинформ.

По словам пресс-секретаря Управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпосыновой, инцидент произошел рано утром 14 января.

17-летний подросток был доставлен в Бурлинскую районную больницу в 06:36 утра, скончался в 07:12.

Пресс-служба департамента полиции ЗКО подтвердила случившееся и сообщила, что подозреваемый задержан. Он водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время ведутся судебные расследования согласно ч.3 ст.106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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