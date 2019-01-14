Задержан подозреваемый в нанесении смертельного удара студенту в ЗКО
17-летний подросток был доставлен в Бурлинскую районную больницу в 06:36 утра, скончался в 07:12.
Студент одного из колледжей города Аксай погиб от ножевого ранения, передает Казинформ.
По словам пресс-секретаря Управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпосыновой, инцидент произошел рано утром 14 января.
17-летний подросток был доставлен в Бурлинскую районную больницу в 06:36 утра, скончался в 07:12.
Пресс-служба департамента полиции ЗКО подтвердила случившееся и сообщила, что подозреваемый задержан. Он водворен в изолятор временного содержания.
В настоящее время ведутся судебные расследования согласно ч.3 ст.106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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