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Стала известна дата проведения "Эль-Класико"

Матч первого круга между принципиальными соперниками завершился со счётом 5:1 в пользу каталонцев.

Фото : AP Photo/Emilio Morenatti14 января 2019, 21:03

Игра 26-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" состоится 2 марта в Мадриде. Об этом сообщил президент Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьер Тебас, передает Life.

Начнётся поединок в 01:45 по времени Астаны.

Отметим, что матч первого круга между принципиальными соперниками, который носит название "Эль-Класико", завершился со счётом 5:1 в пользу каталонцев.

"Барса" в настоящий момент является лидером чемпионата Испании, а "сливочные" пока располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы.


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