В Грузии от вируса H1N1 скончались уже 15 человек.

Случаев выявления инфицированных авиапассажиров из Грузии с начала этого года нет. Об этом рассказали представители международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев", передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По их данным, регулярные прямые рейсы из Тбилиси в Астану осуществляет авиакомпания "Air Astana". 4 раза в неделю. Но наполняемость бортов небольшая, максимум 70 пассажиров, утверждают сотрудники. Между тем, в воздушной гавани о вспышке свиного гриппа в Грузии знают, работники ведут усиленный санитарно-карантинный контроль. Все пассажиры международных авиасообщений проходят через стационарный тепловизор. Устройство фиксирует повышенную температуру у прибывающих. Инфицированных пассажиров сопровождают в изолятор.

- Мы проводим инструктажи с составом экипажа воздушных судов и индивидуальный опрос каждого пассажира, который пребывает из Грузии. С начала 2019 года у нас всего зарегистрировано 5 случаев, подозрительных на инфекционные заболевания, но из Грузии зарегистрированных случаев у нас не было, - рассказала главный специалист департамента охраны общественного здоровья на транспорте международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" Айжан Жунусова.

В Грузии от вируса H1N1 скончались уже 15 человек. По данным Georgia Today, антивирусные препараты инфицированным гражданам будут выдавать бесплатно. Из-за нависшей угрозы, Южная Осетия закрыла границу с соседями.

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