В Алматы намерены закрывать стихийно организованные горки

Предприимчивые организаторы подобного бизнеса работают без разрешения.

Доступный экстремальный зимний отдых предлагают предприимчивые бизнесмены горожанам. Ничего необычного - баллоны и санки, однако спуск с горы может завершиться на больничной койке. Дело в том, что организаторы подобных развлечений облюбовали пустующие холмистые участки Алатауского района, не предназначенные для отдыха, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Отдыхающие на баллонах с визгом летят прямо на припаркованные машины и благо останавливаются вовремя. Горка расположена у магистральной автотрассы.

"Вот здесь ещё машины ездят, также скатываются. Машина едет, человек катится на санках, на баллонах и заезжает под эту же машину. То есть он не усмотрел, ребёнок не смог затормозить. На этих баллонах тяжело регулировать, честно сказать. Вот, то есть надо как-то более организованно это всё", - говорит алматинка Индира Курбанова.

Опасность здесь поджидает отдыхающих повсюду. Вокруг пунктов проката баллонов разбросаны строительные кирпичи и доски. А разграничителями служат колышки из обычной арматуры и автомобильных шин. Тем не менее, по словам предприимчивых организаторов, покататься в выходные сюда приезжают около трёх тысяч алматинцев.

"Мы четвёртый год здесь работаем. Ежегодно в ноябре начинаем готовить склон: косим траву и следим за чистотой и безопасностью. Случаются и травмы, пострадавшим мы оказываем первую помощь и при необходимости вызываем скорую", - говорит Серик Атешев.

По словам местных чиновников, предприимчивые организаторы подобного бизнеса работают без разрешения. Данный участок не предназначен для отдыха. Его целевое назначение - строительство жилых домов по государственной программе "Нурлы жер".

"Несколько раз туда выезжали совместно с руководством. Неоднократно их закрывали за то, что они не соответствуют стандартам безопасности. Совместно с полицией будем принимать меры", - заявил руководитель отдела коммунального хозяйства Алатауского района Алматы Адилет Токтасынов.

Подобных стихийных горок на территории Алатауского района три. Всех организаторов местные власти намерены привлечь к административной ответственности, а доступ к горкам закрыть.

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