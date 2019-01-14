В обветшалом общежитии Риддера живет всего одна семья

Жильцы начали съезжать еще двадцать лет назад.

В Восточном Казахстане семья из трех человек живет в доме площадью больше пяти тысяч квадратов. Все потому, что остальные жильцы покинули бывшее общежитие еще двадцать лет назад. Здание находится в самом центре Риддера и даже числится как жилой дом. Но заселить его не могут: за годы многоэтажка обветшала, а ремонт сорока квартир городскому бюджету не по карману, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Плесень и сырость в квартире Ивановых - явление обычное. Перекрыть огромную крышу многоэтажки одной семье не по карману. А устранить течь можно только так. Самое страшное, что в соседние пустующие квартиры часто забредают наркоманы. У четы Ивановых 17-летняя дочь. Больше всего родители переживают за ее безопасность. Да и сама квартира - как приманка для грабителей. Говорят, за двадцать лет уже потеряли счет попыткам их обворовать.

- Сперва было страшно. А сейчас уже привыкли к этому. Когда говоришь: бывшее мясокомбинатовское общежитие. - А, знаем. Там одни Ивановы живут, - рассказала Татьяна Иванова.

Жильцы начали съезжать отсюда еще двадцать лет назад - после закрытия городского мясокомбината, за которым и числилось общежитие. 12 квартир приватизировали, остальные вернули государству. Со временем здесь остались жить одни Ивановы. Продать квартиру в пустующем общежитии они не могут, а переехать некуда. Чиновников пустая пятиэтажка в центре города тоже не радует.

- Мы пытались, это здание предлагали. И это, предпринимателям предлагали и восстановить пытались. Ну, в конечном итоге, ни предпринимателя не нашлось, и восстановлению, к сожалению, мы не смогли восстановить, - сказал руководитель отдела ЖКХ Риддера Куат Мухамедчинов.

Сама Татьяна не раз обращалась в акимат с просьбой отремонтировать здание. Говорит, даже добилась того, чтобы общежитие поставили на баланс ЖКХ. Но местные власти посчитали ремонт сорока квартир слишком дорогим.

Судьба бывшего общежития практически решена. Местные власти считают его снос лучшим вариантом. Но сначала нужно признать здание аварийным, а значит, бюрократические процедуры неизбежны. Как долго они продлятся, неизвестно.

В случае если дом все же признают аварийным, семье Ивановых придется съехать и встать в очередь на жилье. Как долго в таком случае ждать полагающейся квартиры, чиновники не знают.

Ксения Трухачева.

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