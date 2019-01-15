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"Брата-близнеца" канадского премьера нашли на афганском шоу талантов

Один из первых, кто указал на сходство афганского музыканта и Джастина Трюдо, стал член жюри конкурса из Канады Кайс Ульфат.

Фото : AfghanstarToloTV / YouTube15 января 2019, 00:16

Участник афганского шоу талантов Afghan Star Абдул Салам Мафтун прославился за пределами родной страны из-за своего внешнего сходства с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает Lenta.ru.

Сам претендент на звание "звезды Афганистана" в первый раз услышал о канадском премьере от судьи конкурса.

Один из первых, кто указал на сходство афганского музыканта и Джастина Трюдо, стал член жюри конкурса из Канады Кайс Ульфат. Певец считает, что его схожесть с политиком поможет ему выиграть шоу талантов.

"Люди забыли мое имя, и теперь они просто зовут меня “Джастин Трюдо”", - сказал Мафтун.

Афганский исполнитель входит в число восьми участников, прошедших в следующий этап конкурса. Репертуар Мафтуна состоит из романтических народных песен, которые певец поет на языках дари и пушту.

До участия в конкурсе Мафтун подрабатывал пением и игрой на инструментах на свадьбах и днях рождения, чтобы прокормить семью. Он уверен, что канадский двойник повысит спрос на его услуги в родном Афганистане.

Фотографии, где сравнивается Мафтун и Джастин Трюдо, привлекли внимание пользователей Facebook. Многие комментаторы отметили два золотых зуба афганского певца и различие в костюмах двойников.


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