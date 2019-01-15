Греющихся под теплотрассами бездомных людей спасают пожарные Экибастуза
Рейды будут проводиться в течение года.
Рейды по подвалам и коллекторам проводят спасатели Экибастуза для профилактических бесед с ними во избежание несчастных случаев, передаёт Казинформ.
"Близятся холода, а это значит, что бездомные люди пойдут искать места потеплее - подвалы, коллекторы, подвергая себя и жизни других опасности", - рассказали В ДЧС Павлодарской области.
Чтобы предотвратить несчастные случаи в таких "ночлежках" и местах, где отогреваются бездомные люди, сотрудники управления по ЧС Экибастуза совместно с ТОО "Экибастузтеплоэнерго" начали проводить рейды по тепловым камерам города для профилактической беседы с людьми без определённого места жительства.
"По итогам проведённого рейда ни в одной тепловой камере никого не обнаружено. Такие профилактические мероприятия будут проводиться в течение года", - дополнили в ДЧС Павлодарской области.
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