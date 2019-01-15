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В Китае мужчина напал на прохожих с ножом и убил человека

Мужчина набросился с ножом на толпу прохожих, ранил 20 человек, один из которых потом скончался, и прыгнул в реку.

Фото : Flickr/swat_hk15 января 2019, 01:58

В китайском городе Фучжоу мужчина напал на прохожих с ножом, в результате чего один человек погиб, а 19 получили ранения, передает Life.

Как сообщает агентство China News, инцидент произошёл в понедельник, 14 января, около 16:00 по московскому времени. После того как мужчина напал на людей, он прыгнул в реку.

Изначально в результате инцидента пострадало 20 человек, однако в дальнейшем один из них погиб от полученных ранений. По одной из версий, мотивом для такого поступка стала бытовая ссора.


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