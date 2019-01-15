Иванку Трамп не выдвигали на пост главы Всемирного банка - Белый дом

рампа уже критиковали за то, что он назначил Иванку и ее мужа Джареда Кушнера своими советниками в Белом доме.

Дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка не является кандидатом на пост президента Всемирного банка, заявила представитель Белого дома Джессика Дитто.

"Сообщения о рассмотрении ее (Иванки Трамп - ред.) кандидатуры не соответствуют действительности", - сказала Дитто изданию Politico, передает РИА Новости.

О рассмотрении кандидатуры Иванки Трамп сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на источники. Трампа уже критиковали за то, что он назначил Иванку и ее мужа Джареда Кушнера своими советниками в Белом доме.

Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким сообщил, что уходит в отставку с 1 февраля, обязанности главы банка будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева. Джим Ён Ким покидает должность задолго до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Он работал президентом банка более шести лет. Официальная причина отставки - желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

США по традиции назначают президента Всемирного банка - международного института, который занимается вопросами развития и работает как с государствами, так и с частными компаниями.

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