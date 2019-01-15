Названа новая опасность короткого сна

Слишком продолжительный сон также может быть негативным факторов для развития атеросклероза.

Короткий или неглубокий сон увеличивает риск развития атеросклероза, к такому выводу пришли специалисты из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований (CNIC).

О том, почему это исследование имеет большое значение для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, РИА Новости рассказал один из ведущих кардиологов мира, генеральный директор CNIC, директор Сердечно-сосудистого института Нью-йоркского медицинского центра Маунт-Синай Валентин Фустер.

В общей сложности в исследовании приняли участие 3974 человек, из них две трети - мужчины. Ни у одного из них до эксперимента не было выявлено проблем сердечно-сосудистой системы.

"Сон с точки зрения методологии никогда раньше не изучали так, как его изучили мы. Пациенты не сами рассказывали, сколько они спят, а измерения проводили с помощью электронных приборов, которые определяют, когда во сне происходит движение, насколько сон глубокий. К эксперименту было привлечено 4 тысячи человек, которые считают себя здоровыми. То есть мы изучаем болезнь в зародыше, а не на продвинутой стадии. Мы установили, что помимо количества сна (более шести часов) не менее важным фактором является его качество", - говорит профессор Фустер.

На протяжении семи дней участники эксперимента использовали альтиграф для измерения продолжительности и качества сна (как часто человек ворочается, просыпается, насколько глубокий сон). По результатам полученных данных добровольцев разделили на четыре группы - кто спал менее шести часов, от шести до семи часов, от семи до восьми часов и более восьми - и провели измерения работы сердечно-сосудистой системы.

Было установлено, что вероятность атеросклероза у участников исследования, которые спали менее шести часов, на 27% выше, чем у тех, кто спал от семи до восьми часов. Кроме того, у людей, у которых было зафиксировано плохое качество сна, риск развития этого заболевания выше на 34%, чем у участников эксперимента с хорошим сном.

Число участников исследования, которые спали более восьми часов, оказалось довольно небольшим, чтобы сделать достоверные выводы, однако медики полагают, что слишком продолжительный сон также может быть негативным факторов для развития атеросклероза, особенно у женщин.

Ранее проведенные исследования уже доказали, что нехватка сна увеличивает риск кардиологических болезней, в том числе влияет на уровень глюкозы, артериальное давление, может приводить к воспалениям и ожирению. Однако новое исследование CNIC специалисты считают более точным.

"Есть две вещи, которые мы делаем ежедневно, - едим и спим. Мы уже давно знаем о связи между хорошим питанием и здоровьем сердца, однако у нас не так много информации по поводу связи сна и работы сердечно-сосудистой системы… Это первое исследование, которое демонстрирует, что сон связан не только с работой сердца, но и с вероятностью развития атеросклероза во всем организме", - говорит исследователь CNIC Хосе Ордовас.

Валентин Фустер полагает, что повлиять на качество сна каждого конкретного человека реально. "Есть люди, которые пьют много кофе перед тем, как идти спать, есть те, кто находится в состоянии беспокойства. То есть существует много персональных факторов, и человеку стоит подумать, может ли он их изменить", - говорит он.

При этом кардиолог не торопится советовать людям менять качество и продолжительность сна, принимая снотворное.

"Я бы не советовал пить таблетки, возможно, действие таблеток окажется хуже, чем отсутствие сна", - признает Фустер.

По его словам, крайне важно, что было установлено, что плохой сон - фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Каждый человек знает, сколько он спит и насколько глубокий сон, и это может помочь найти решение", - добавляет Фустер.

До сих пор, напоминает он, было установлено семь факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний - два механических (высокое артериальное давление и ожирение), два химических (повышенное содержание сахара и холестерина) и поведенческие (курение, недостаточные занятия спортом, плохое питание). И вот теперь к ним прибавился еще один - плохой сон.

"Мы живем в обществе потребления, и определенные факторы современного общества очень сложно изменить. Мы работаем над этим многие годы, и все же сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире", - напоминает профессор. По его словам, главная задача кардиологов на сегодняшний день - предотвращение заболеваний. "Я участвую в 14 проектах, и цель каждого из них - установить не что такое болезнь, а что такое здоровье, предотвратить проблему. Мы используем дефибрилляторы, проводим дорогие операции, но надо обращать внимание на более ранний этап, чтобы предотвратить болезнь. А для этого надо выяснить, что такое здоровье - как в случае с этим проектом сна", - говорит он.

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