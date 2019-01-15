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У Порошенко нет шансов победить на выборах - Тимошенко

Тимошенко отметила, что на местных выборах, которые идут на Украине, "Батькивщина" получает 34%, а "Блок Петра Порошенко" - 23%.

Фото : © РИА Новости15 января 2019, 07:13

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, объявившая о намерении участвовать в выборах президента Украины, считает, что во втором туре будет бороться с действующим главой государства Петром Порошенко и непременно одержит победу. Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает РИА Новости.

Тимошенко отметила, что на местных выборах, которые идут на Украине, "Батькивщина" получает 34%, а "Блок Петра Порошенко" - 23%.

"То есть это свидетельствует о том, что во втором туре будет наша команда и команда Порошенко, более конкурентов здесь не существует. Именно поэтому могу вам твердо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет ", — считает Тимошенко.

Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Президентские выборы пройдут 31 марта. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.


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