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Трамп заявил о большом экономическом потенциале сотрудничества с Турцией

Немногим ранее он грозил разрушить экономику Турции.

Фото : © REUTERS / Carlos Barria15 января 2019, 06:46

Президент США Дональд Трамп, который утром грозил "разрушить" экономику Турции в случае невыгодных Вашингтону действий Анкары, сменил гнев на милость в понедельник вечером, заявив о большом экономическом потенциале сотрудничества с Турцией, передает РИА Новости.

"Поговорили об экономических делах между США и Турцией - большой потенциал для существенного расширения!" - написал Трамп в Twitter после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

До разговора Трамп пригрозил "разрушить Турцию в экономическом отношении", если Анкара "ударит по курдам" в Сирии.

Ранее Трамп принял решение о выводе американских войск из Сирии. Турция считает своими противниками многие курдские формирования на севере и северо-востоке страны. США заявляют, что бойцы "Сирийских демократических сил", состоящих преимущественно из курдов, сделали немало для борьбы с терроризмом.


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