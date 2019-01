Трамп заявил о большом экономическом потенциале сотрудничества с Турцией

Президент США Дональд Трамп, который утром грозил "разрушить" экономику Турции в случае невыгодных Вашингтону действий Анкары, сменил гнев на милость в понедельник вечером, заявив о большом экономическом потенциале сотрудничества с Турцией, передает РИА Новости.

До разговора Трамп пригрозил "разрушить Турцию в экономическом отношении", если Анкара "ударит по курдам" в Сирии.

Ранее Трамп принял решение о выводе американских войск из Сирии. Турция считает своими противниками многие курдские формирования на севере и северо-востоке страны. США заявляют, что бойцы "Сирийских демократических сил", состоящих преимущественно из курдов, сделали немало для борьбы с терроризмом.

Spoke w/ President Erdogan of Turkey to advise where we stand on all matters including our last two weeks of success in fighting the remnants of ISIS, and 20 mile safe zone. Also spoke about economic development between the U.S. & Turkey - great potential to substantially expand!