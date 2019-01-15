В Канаде тюлени захватили маленький городок

По городу перемещаются около 40 животных.

В городе Роддиктон-Биде Арм, на острове Ньюфаундленд, местные жители столкнулись с небывалым количеством тюленей, сообщает РИА Новости со ссылкой на LiveScience.

По городу перемещаются около 40 животных. Рыбак Брендон Фитцпатрик выложил фотографии тюленей на дороге. Он предположил, почему они оказались так далеко - в шести-восьми километрах - от океана. "Животные, вероятно, плавали по внутренним заливам и ручьям, преследуя рыбу, и заблудились", - пишет Брендон.

В городе Роддиктон-Биде Арм на севере Ньюфаундленда обычно зимуют гренландские тюлени. Представители канадского департамента рыбного хозяйства сообщили, что в этом году на северо-восточном побережье Ньюфаундленда мало льда, и животные начали выходить на берег.

Чиновники департамента призывают местных жителей сообщать о тюленях, которые находятся в опасности. Окрас животных позволяет им сливаться с заснеженными дорогами, сообщается, что два тюленя уже были сбиты машинами.

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